Nurme: Mukunga paneb võidetud survepesuriga Aafrikas autopesula püsti

Paide-Türi rahvajooksul Ibrahim Mukunga järel teise koha saanud Tiidrek Nurme kirjutas oma blogis, et keenialane viib võidetud survepesuri kodumaale, et seal autopesula avada.

"Mukunga on täna Eestimaal omaette fenomen. Ise ta palju ei räägi, aga kõik teised räägivad temast. Pildistamist ja autogrammide jagamist peab ta sageli tegema. Kui nahavärvile mitte tähelepanu pöörata, siis eristub ta kõigist teistest võistlejatest ühel põhjusel – Mukunga jookseb elu eest! Ta teeb seda selleks, et ellu jääda," kirjutas Nurme oma blogis.

"Sealt tuleb tema võitlejahing, mis on igas inimeses olemas, kui vaid olukord seda nõuab. Ka meie eestlased teeme vägitegusid, kui meie eksistents sellest sõltub. Ahjaa, hea uudis on see, et kolmanda kilomeetri vahefiniši jope on nüüd minu riidekapis. Sinnamaani olin täitsa heas konkurentsis. Survepesur, mille Mukunga Kirna mäelt võitis, lendab varsti Keeniasse. Aafriklane lubas seal autopesula püsti panna," lisas Nurme.