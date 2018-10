Noorteolümpial kaks Eesti kergejõustiklast esikuuikus

Teivashüppevõistlust alustas Haamer tänu laupäeval hüpatud Eesti U18 rekordile 5.15 teiselt positsioonilt – nimelt peetakse noorte OM-il kergejõustikuvõistlused kõigil aladel kahe etapina, kus osalevad kõik sportlased ning lõppkohad selguvad kahe võistluspäeva tulemuste summeerimisel.

17-aastane Haamer hüppas 5.12, uut rahvusrekordit eeldanud 5.17 jäi alistamatuks. Väga kõva võistluse tegid aga esimese päeva kolmandana ja neljandana lõpetanud konkurendid, kes püstitasid isiklikud rekordid - prantslane Baptise Thiery, kes esimesel etapil sai kirja 5.05, hüppas koguni 5.32 ja jaapanlane Kazuki Furusawa, kellel esimesest päevast 5.10, ületas 5.22. Avapäeval kõrgusega 5.20 juhtima läinud venelane Dmitri Katšanov leppis 5.12-ga. Kahe päeva tulemuste summeerimisel tuli noorte olümpiavõitjaks Thiery, teiseks Furusawa, kolmandaks Katšanov ning Haamerile jäi neljas koht.

Eerik Haameri treener Jarko Koort tunnistas, et see neljas koht on valus. „Teised hüppasid täna hästi, piir tuli ette ja enda valuläve tuli kombata olukorras, kus kaalul oli medal. Eeriku mõlema võistluse tulemused 5.15 ja 5.12 on paremad kui senine isiklik ja senine Eesti U18 rekord, nii et oma hüppas ära, aga koht jääb loomulikult kripeldama,“ ütles Koort.

