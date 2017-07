Napilt Londoni MMi normile alla jäänud Jagor pääseb siiski suurvõistlusele

Nädalavahetusel toimunud kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel 400 m tõkkejookus distantsi 49,38ga läinud ja Londoni MMi normile kõigest 3 sajandikuga alla jäänud Jaak-Heinrich Jagor pääseb siiski maailmameistrivõistlustele.

Eesti Kergejõustikuliidule on saabunud ametlik teada, et Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF soovib MMil stardis näha ka Jagorit. Kuna kõikidel aladel ei ole normitäitjaid piisavalt, siis saadabki IAAF veel kutseid ka atleetidele, kes on MMi normile napilt alla jäänud.

Normi mitte täitnud Eesti meeskergejõustiklastest sai MMile kutse ka odaviskaja Tanel Laanmäe.

Laanmäe jõudis normile samuti päris lähedale, kui ta viskas 11. juulil Luzernis 82.58. Odaviskes oli MM-norm 83.00.

Eesti Kergejõustikuliit avaldas lootust, et lähipäeval võib MM-koondis veel täiendust saada.