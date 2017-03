Reedest pühapäevani, 17.-19. märtsil viib maailmakuulus kergejõustikutreener, konsultant ja õppejõud Dan Pfaff (USA) Tallinnas Audentese Spordikeskuses läbi meistriklassi koolituse.

Dan Pfaff, kelle õpilased on võitnud kümme olümpiamedalit ja 11 MM-medalit, jagab kolmepäevasel meistriklassi koolitusel teadmisi ja kogemusi oma väärtuslikust 44-aastasest treenerikogemusest, psühholoogilistest oskustest, võtmemõõdikutest, teraapiast ja liigutuslike võimete testidest. Biomehaanika töötubades võetakse luubi alla kiirjooks, horisontaalhüpped, vertikaalhüpped ja heited.

Pfaff on eksperdina hästi kursis ka Eesti panusega maailma spordi arengusse. Arvukates riikides hinnatud konsultant ja koolitaja peab Fred Kudut oma eeskujuks, on kogunud tema poolt koostatud metoodilisi materjale ja teab Eestit pikkade mitmevõistluse traditsioonidega maana. Jaak Uudmäega kohtudes ütles tunnustatud biomehaanika spetsialist Pfaff, et on 16mm filmilinti uuesti ja uuesti vaadates meie olümpiavõitjalt hüppetehnikat õppinud.

Füsioterapeudi ja Gerd Kanteri treeneri Indrek Tustiti vahendusel ellu kutsutud koolitus saab teoks Eesti Kergejõustikuliidu, Eesti Olümpiakomitee ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfondi koostöös. Dan Pfaffi meistriklass toob kokku üle 80 osaleja Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Kazahstanist. Spordialadest on esindatud kergejõustik, tennis, korvpall, squash, jalgpall, käsipall, orienteerumine ja fitness.

Biomehaanika töötubades astuvad näidisõpilastena üles Eesti kergejõustikukoondislased eesotsas Gerd Kanteriga, kuulajate-vaatajate hulgas on Eesti kõigi aegade kõrgeima asetusega tennisist Kaia Kanepi, värske Euroopa meister kõrgushüppes, 2.01-naine Airinė Palšytė Leedust, 2008. aasta sise-EM kuldmedalimees Mikk Pahapill, olümpiavõitja Jaak Uudmäe jt.

Dan Pfaff on juhendanud enam kui pooltsadat olümpiasportlast ja MMil osalejat, sh 21 medalisti; 5 maailma- ja 57 rahvusrekordi omanikku. Pfaff on esinenud 37 riigis ja tema töid on avaldatud enam kui 20-s riigis.