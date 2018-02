Nädalavahetusel Delfi TV-s | Sise-MMiks valmistuv Ksenija Balta stardib Eesti meistrivõistlustel

Eeloleval nädalavahetusel, 17.-18. veebruaril Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis toimuvatel kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel tuleb oma põhialal kaugushüppes starti ka sise-MMiks valmistuv Ksenija Balta. Lisaks teevad tippudest kaasa Tony Nõu, Robin Nool, Jaak-Heinrich Jagor, Tiidrek Nurme, Roman Fosti jt. Üksikaladel panevad end proovile mitmevõistlejad Janek Õiglane, Hans-Christian Hausenberg, Karel Tilga, Taavi Tšernjavski jt.

Võistluste avamine toimub laupäeval kell 15.00, pühapäeval tehakse esimene start kell 11.00. Starti on oodata 262 sportlast 41 klubist. Võistlustest näeb Delfi TV vahendusel otsepilti - laupäevane otseülekanne kestab orienteeruvalt kell 15:00-18:00, pühapäevane otselülitus 13:00-17:30.

Märtsi alguses Inglismaal Birminghamis toimuvatel sisemaailmameistrivõistlustel osalev Ksenija Balta (Tallinna SS Kalev) teeb oma sisehooaja esimese võistluse kaugushüppes. Talle pakuvad konkurentsi Tähti Alver (Nõmme KJK) ja Kreete Verlin (SK Fortis), kes on sel sisehooajal saanud kirja vastavalt 6.31 ja 6.25. Tähti Alver on lisaks Merilyn Uudmäele (Audentese SK) üheks favoriidiks kolmikhüppes.

Ettearvamatuks võib kujuneda meeste 60 m sprint, kus on meistritiitlit jahtimas Kaspar Mesila (Audentese SK), Richard Pulst (Audentese SK), Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev), Karl Erik Nazarov (Audentese SK) ja Dmitri Mosendz (Audentese SK). Sel hooajal on kõige kiiremini sprintinud Pulst ja Mesila, kes mõlemad on 60 m läbinud ajaga 6,89.

Naiste 60 m jooksus on võistlejate nimekirja tipus Marje Nurk (Individuaalvõistleja, sel hooajal jooksnud 7,53), Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi, sel hooajal 7,56) ja Diana Suumann (TÜ/ASK, 7,59).

Meeste 60 m tõkkejooksus on õhus Eesti noorsoo siserekord, sest stardis on Johannes Treiel (KJK Saare), kes on sel aastal siserekordit (senised rekordnumbrid 7,93 kuuluvad Tarmo Jallai ja Keiso Pedriksi nimele) juba korranud. Stardinimekirjast leiab ka mitmevõistlejad Janek Õiglase (Audentese SK) ja Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev) ning vanameister Andres Raja (SK Raesport).

Tony Nõu (Audentese SK) teeb kaasa meeste 400 m jooksus ja ka 200 m jooksus. 400 meetris on stardis ka vennad Jaak-Heinrich Jagor (Tartu SS Kalev) ja Erik Jagor (Audentese SK) ning Sten Ander Sepp (Audentese SK).

Meeste 3000 meetri jooksus panevad end proovile meie parimad maratoonarid Tiidrek Nurme (TÜ/ASK) ja Roman Fosti (Sparta SS). Sel sisehooajal on antud distantsi kõige kiiremini (ajaga 8.33,21) läbinud Olavi Allase (KJK Järvala). Naiste samal distantsil teeb kaasa Jekaterina Patjuk (TÜ/ASK).

Meeste teivashüppes läheb favoriidina võistlema Robin Nool (SK Elite Sport). Naistest on sel hooajal saanud teivashüppes parima tulemuse kirja Reena Koll (KJK Visa), kes sai talvistel karikavõistlustel jagu kõrgusest 4.25.

Silma tasub peal hoida ka käimisel, kus naiste 3000 m distantsil on stardis äsja Eesti rekordeid uuendanud Jekaterina Mirotvortseva (KJK Kalev-Sillamäe).

Kõikide vanuseklasside esikolmikud saavad kaela EV100 erikujundusega medalid, sest EV100 Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja kuuluvad 2018. aasta EV100 spordiprogrammi.