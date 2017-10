Müstiliselt arenenud ja juunioride EMilt napilt medalita jäänud Tony Nõu sporditee jätkub USA-s

Suvel Itaalias Grossetos juunioride EMil 400 meetri jooksus Eesti omavanuste rekordi 46,24ni viinud ja medalist sajandiku kaugusele jäänud sprinter Tony Nõu hakkab järgmisest sügisest õppima USA-s Nebraska ülikoolis.

Hiljuti käis ta seal tingimustega tutvumas ja jäi nähtuga väga rahule. „Sain päris mitmest ülikoolist pakkumisi. Nebraska on väga huvitav koht. Nad tahtsid väga, et ma külla tuleksin. Mulle jäi väga positiivne mulje! Kõik tingimused on väga head. Muide, samas koolis õppis ja harjutas ka Egle Uljas (Eesti naiste 400 meetri jooksu rekordiomanik – M. R.), seegi on hea näide,“ rääkis Nõu, kellele andis soovituse Audentese spordikooli lõpetamise järel ookeani taha siirduda ta praegune treener Valter Espe.

Nõu tõi uuest kodukoolist rääkides veel välja, et õpitulemuste ja innovaatilisuse osas on Nebraska samuti väga tugev.

Tema treeneriks saab Nebraskas 31aastane Dusty Jonas. „Tegemist on endise kõrgushüppajaga (isiklik rekord 2.36 – M. R.). Ta on tehnikale rõhku pöörav treener, kes on õpilaste suhtes paindlik ja läheneb individuaalselt. Väga hästi hoiab treeninggrupis emotsiooni üleval,“ selgitas Nõu, kelle teada on kavas kokku panna väga tugev teatevõistkond. Seega tugevatest kaaslastest, kellega koos rassida, puudust tulla ei tohiks.

19aastane Viljandist pärit atleet alustas sporditeed rattaspordiga, kuid Audentese kooli astus juba võrkpallurina ja just sel alal lootis 192sentimeetrine poiss ka läbi lüüa. Seljavigastuse tõttu tuli ala vahetada. Seega kergejõustikuga on Nõu tegelenud vaid mõned aastad, 400 meetri jooksu spetsiaaltreeninguid on teinud vaid aasta! Areng on olnud äärmiselt muljetavaldav: 50,89 (2015), 48,99 (2016), 46,24 (2017). Eesti kõigi aegade edetabelis hoiab ta Marek Niidu (45,74), Aivar Ojastu (45,99) ja Erki Noole (46,23) järel neljandat kohta.