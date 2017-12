Murdmaajooksu EM-il esindab Eestit neli U20 vanuseklassi sportlast

10. detsembril peetakse Slovakkias Šamorinis Euroopa murdmaajooksu meistrivõistlused. Eestit esindab neli U20 vanuseklassi sportlast: Mark Abner (Treeningpartner), Deniss Šalkauskas (KJK Atleetika), Leonid Latsepov (Nõmme KJK) ja Karel-Sander Kljuzin (TÜ/ASK).

U20 vanuseklass on võistluste kõige osalejaterohkem klass, kuhu on registreerunud 111 sportlast. Distantsi pikkuseks on 6 km.

Koondise juht on Šamorinis Eesti Kergejõustikuliidu kestvusalade alarühma juht Toomas Tarm.

„Kõik meie sportlased on terved ja võistluseks hästi valmis. Oma tasemelt on nad kõik üsna võrdsel tasemel, aga mingeid kohti ennustada on üsna keeruline. Šalkauskas ja Abner on eelmisel aastal samal tiitlivõistlusel osalenud ja eks nemad tahavad oma varasemaid kohti üle joosta, teised kaks on esmakordselt tiitlivõistlusel,“ sõnas Tarm.

Võistluste kodulehekülg.