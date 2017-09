Mukungaga käe surumisest loobunud Noot: pettusin oma tervises ja mind häiris üks kaudselt keenialasega seotud detail

“Möönan, et lisaks pettumusele oma tervises, häiris mind üks kaudselt keenialasega seotud detail, kuid see on Eesti spordi siseasi ja ma ei taha seda avalikult lahkama hakata,“ nii põhjendas enda sõnul hingamiskrambiga võidelnud Andi Noot, miks ta ei surunud Jõhvi rahvajooksu autasustamisel võitja Ibrahim Mukunga kätt, kirjutab Postimees.

Mukunga Wachira võitis 32. korda toimunud Jõhvi 9 km pikkuse rahvajooksu ajaga 27.09,18. Noot kaotas keenialasele 59 sekundiga.

Eesti Kergejõustiku Liidu president Erich Teigamägi sõnas Delfile, et võõrjooksjatel samasugune õigus Eesti võistlustest osa võtta nagu on eestlastel võimalus välisvõistlustel osaleda.

"Kui tegu on sportlasega ja korraldajatega on kõik tingimused täidetud, siis meie ei saa küll mingit piiri panna," ütles Teigamägi.

Eesti parima pikamaajooksja ja Mukunga hea sõbra Tiidrek Nurme sõnul on antud juhtumi puhul tegu lihtsalt eestlaste inimliku hoiakuga.

"Näen seda kui täiesti tavalist inimlikku kadedust. Kui keegi on kuskil parem, siis ei olda sellega rahul," ütles Nurme Delfile.

Tema hinnangul võivad Eesti jooksjate väljaütlemised välismaalaste suunas tekkida just vahetult peale finišijoone ületamist emotsiooni ajel, kui tuleb kehva olemisega kohe intervjuu anda.

Eelmisel pühapäeval Tallinna maratonil kolme keenialase järel eestlastest parima jooksu teinud Argo Jõesoo ütles samuti peale jooksu, et võõrjooksjate osalemine teda pisut häirib.

"Rääkisin ka Argoga (Jõesoo) ja ta ütles, et ta päris nii ei mõtle nagu välja koorus," märkis Nurme.

Nurme sõnul on osadel kohalikel võistlustel ka tema halvakspanu osaliseks saanud, ehkki tegu on puhta eestlasega. "Eks ma olen kuulnud mõnel võistlusel, et mida see Nurme siit otsib. Seda ei esine ainult välismaalaste puhul."

Välismaalaste osalemises Eesti võistlustel Nurme probleemi ei näe ja tema enda puhul on see pigem kasuks tulnud. Üle maailma on ju mitmeid maratone, kust võtavad osa ka välisriikide esindajad.

Delfi on alates laupäevast püüdnud saada Andi Nooda pikemat kommentaari juhtunule, kuid seni on jäänud sportlane tabamatuks.