Mukunga tähistab Keenias piparkookidega Eesti jõule

Pikamaajooksja Ibrahim Mukunga Wachira tähistab sel aastal Keenias Eesti moodi jõule koos olümpiasportlaste Tiidrek Nurme ja Kaur Kivistikuga, ultratriatloni maailmameistri Sirlet Viilase, sportlaste abilise Margus Nurme ja Guyana parima pikamaajooksja Cleveland Fortega.

Nyahururus treeninglaagris viibivad eestlased võtsid taina kaasa ning käepäraste vahenditega asuti Mukungale maitse poolest militaarküpsiseid meenutavaid piparkooke valmistama, kirjutab ERR Sport. Kuna Keenias piparkoogivorme ei ole, kasutati selle asemel koduseinal rippuvaid Eestist võidetud kirkaid medaleid. Need on kogunenud sinna alates 2013. aastast. Mukunga lemmikuteks said Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksu ja Suurjooksu ümber Viljandi järve, Paide-Türi Rahvajooksu ja Tallinna Maratoni vormid.

Üheksa korda Eestis käinud välejala kodumaal tähistatakse tavaliselt jõule pere ja sõpradega. Hommikul käiakse kirikus, lauldakse, tantsitakse ja kuulatakse kõnesid. Õhtul süüakse Eesti ühepajatoidu taolist ubadega Githerit, pannkoogile sarnanevat Chapatit ja kõrvale juuakse piimateed. Magustoidu söömise harjumust ei ole.