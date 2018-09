Mõnuainete tarvitamine keset Tallinna ehk Palju õnne, Eesti!

Keda või mida nad võitsid? Eks ikka seda kõige suuremat ja ohtlikumat rivaali – iseennast. Aeg ajaks, koht kohaks. Võitsid kõik ligemale 24 000 inimest, kes kolmel võistluspäeval startisid. Kaotasid need, kes kõhklesid ning otsustasid mugavale diivanile jääda. Pole hullu, revanšivõimalus saabub vähem kui aasta pärast.

Miks tuleb 55-aastane Roop Chand Betala Indiast Mumbaist Tallinnasse jooksma? Mida annab investeerimispankurile see, kui ta läbib ühel päeval viis kilomeetrit, teisel kümme kilomeetrit ja kolmandal poolmaratoni õlgu kehitama paneva ajaga 2:29.27? „Ma lihtsalt naudin. Rändan üle maailma, otsides uusi kohti ja kogemusi, üritades mõista erinevaid kultuure,” selgitas Betala. „Olen jooksnud 34 riigis ja 96 linnas. Järgmiseks kavatsen Chicagos joosta täismaratoni. Tallinn on imeilus! Rada on kaunis, vaated suurepärased, inimesed toredad ja ilm hea – mida veel vaja?!”

Fosti konkurent läks Poolas kaotsi

Spordipidu oli Eesti vabariigi juubeliaasta vääriline. Vabaduse plats oli sõna otseses mõttes sinimustvalge, võistlussärk oli sedapuhku trikolooriga sama karva. 15 000 särki läksid kaubaks kui soojad sajad. Maratoni eel mängiti hümni, stardipaugu andis president Kersti Kaljulaid. President ei jäänud ainult starteriks, vaid pani end proovile poolmaratonis, kus sai ajaga 1:50.44 naiste seas 157. koha.