MM-kulda jahtiv Maicel Uibo: eestlane olen ja eestlaseks jään

25-aastane Põlvast pärit, kuid juba aastaid Ameerikas elav Maicel Uibo, kes kogus hooaja esimesel seitsmevõistlusel 6039 silma, valmistub jõuprooviks heatujuliselt ja ambitsioonikalt. Ehkki kolm viimast tiitlivõistlust on tal nurjunud, loodab ta Inglismaal needuse murda. Poodiumile jõudmiseks tuleb tema sõnutsi saada ligemale 6200 punkti.

Maicel Uibo, oma Instagrami kontol tutvustad end nii: eestlane, abikaasa ja jooksen 1500 meetrit pärast üheksat ala. Kas need ongi sinu jaoks kolm tähtsamat asja, mille kaudu ennast defineerid?

Laias laastus küll. Eestlane ma olen ja eestlaseks jään. Kus ma elan või suurema osa elust olema hakkan, see ju seda ei muuda. Olen ikkagi Eestis üles kasvanud. Sama on abikaasaga, need on asjad, mida ei muuda. Minu jaoks on see elu lõpuni nii.