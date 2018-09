Mis oleks, kui koguks... maratone?

Aktiivse eluviisiga inimestel on sageli unistus läbida elus vähemalt üks jooksumaraton. Maratonikoguja Ergo Meier on selle unistuse täitnud rohkem kui 190 korral. Oma esimese maratoni jooksis Ergo 1998. aastal. Sellest ajast saadik on mehel jäänud maraton jooksmata vaid kahel aastal: 2000, kui tuli esimest korda jooks katkestada, ning 2006, kui Tallinnas maratoni ei toimunud.

Kogutud maratonide hulgaga astub Ergo kõrvale tema sõber Meelis Koskaru, kellel on tänaseks läbitud samuti üle 190 maratoni.

Pikad distantsid ei ole aga ainult meeste rida. Maratonikogujate seas on palju tublisid naisi, kes tugevamale sugupoolele sugugi alla ei jää. Ulvi Lond ja Marika Roopärg on kaks eeskujulikku õrnema soo esindajat, kes ei löö risti ette ühegi jooksu ees. Ulvil oli enne Tallinna Maratoni maratone kogutud 72 ning Marikal 134 ja mõlemal naisel on plaanis joosta sel aastal nii mõnigi maraton lisaks.

Kes on maratonikoguja?

Maratonide kogumine jääb ilmselt paljudele arusaamatuks ja inimesele, kellel jooksupisikut ei ole, jääbki selline asi mõistmatuks. Ergo seletab lihtsalt, et maratonikoguja on jooksja, kes võistleb iseendaga, ning teeb seda endale sobival ajal ja kohas. Ainus eesmärk on läbitud maraton kirja saada.

Ergo hakkas ennast maratonikogujana tundma alles siis, kui lähenes 100. maraton. „See tekitas hasarti ilus ümmargune number kiiresti täis saada,“ räägib mees.

Lisaks kirjasaadud maratonidele hindavad jooksjad saadud emotsioone, mida tekitavad põnevad rajad linnas või metsas ja motiveerivad jooksukaaslased, kellest võivad saada sõbrad kogu eluks.