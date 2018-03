Millise taktika Maicel Uibo valib? Kas jookseb nagu Saskia Alusalu või läheb hullu panema?

Mäletate, kuidas Maicel Uibo rääkis võistluse eel, et läheb iga jõuproovi võitma? See võis tol hetkel tunduda üsna ebareaalne jutt, aga enne MM-i seitsmevõistluse viimast ala lahutabki neljandal kohal olevat eestlast liidrist vaid 96 punkti.

Poleks kuidagi uskunud, et see vahe nii väike on. Reaalselt võttes on kolmandast kohast kõrgemale tõusmine väga vähetõenäoline. Aga Uibo ju ütles, et tahab võita. Nüüd ongi küsimus, millise taktika ta täna kell 21.50 algavaks jooksuks valib. Kas läheb sildupõletavas tempos hullu soolojooksu tegema või arvestab realistlikult võimeid ja keskendub üksnes võitlusele pronksi eest.

Tuletame meelde, mida Birminghamis eestlastele suurepäraseid emotsioone pakkunud mees enne võistlust Eesti Päevalehele ütles: „Igale võistlusele, kus osalen, lähen ikkagi võitma. Sportlasel ei saa ju olla väiksemat eesmärki. Ma ju ei ütle, et lähen 21., 11. või neljandat kohta saama. Arvangi reaalselt, et sügaval sisimas ei tohiks sportlasel seda mõtet olla – et näe, seitsmes on ilus koht, lähen seda püüdma. Nii ei tohiks mõelda.”

Prantslasest liider Kevin Mayer on kogunud 5471 punkti, kanadalane Damian Warner järgneb 5437ga, siis tulevad sakslane Kai Kazmirek (5388) ja Uibo (5375). Jämedalt rehkendades maksab 1000 meetri jooksus sekund 11 punkti. Ehk Kazmirekit tuleks edestada pisut üle sekundi, Warnerit viie ja poolega ning Mayerit üheksaga. Aga kõik nad on väga vintsked jooksumehed!

Tuleb hullumeelne jooks, sest koguni kuus atleeti on jooksnud kiiremini kui 2.40. Prantslase Ruben Gado rekord on 2.36,65, Mayeril 2.37,20, Warneril 2.37,98, Eelco Sintnicolaasil 2.38,73, Kai Kazmirekil 2.39,51 ja Uibol 2.39,72. Tänavu on Uibo selle distantsi läbinud kolm sekundit kiiremini kui Mayer ja kuus sekundit kiiremini kui Kazmirek. Aga see oli varem, tähtis on, mis juhtub täna.

Niisiis, realistlikult peaks Uibo jälgima ainult Kazmirekit ja üritama ta veidi maha raputada. Aga äkki pole Warneri jooksuvorm praegu nii hea ja temagi oleks haavatav? Tundub ebareaalne. Saskia Alusalu valik oleks mängida targalt pronksile. Aga Uibo tahab ju võita. Mida ta otsustab?