Milline võistlus! Saksa odamees viskas üle 94 meetri, Laanmäe kindlustas ilmselt MM-pileti

Šveitsis Luzernis peeti maha üsna ulmeline odaviskevõistlus, kus Johannes Vetter ületas 90 meetri joone koguni neljal korral.

Hooaja alguses pani kergejõustikumaailma kihama sakslane Thomas Röhler, kes viskas Dohas 93.90. Nüüd näitas ta 24-aastane koondisekaaslane Vetter, et pole kehvem mees, ja tegi uskumatult vinge seeria: 90.75, 91.06, 93.06, 94.44, 89.50 ja 0. Ta senine isiklik rekord oli 89.68.

Röhler oli seekord 89.45ga teine. Need kaks meest on pannud uskuma, et legendaarse tšehhi Jan Železny ülivõimas maailmarekord 98.48 võib üsna pea langeda. Saksamaa rekordimeheks saanud Vetter tõusis maailma kõigi aegade edetabelis teiseks. Enamat on suutnud üksnes Raudne Jan: 94.64, 95.54, 95.66 ja 98.48.

Rõõm on teatada, et kahe kange sakslase järel sai kolmanda koha Tanel Laanmäe, kes viis oma hooaja margi 82.58ni. Tema seeria: 80.67, 80.60, 78.83, 77.59, 82.58, 78.47. Kuigi MM-norm 83.00 jäi napilt täitmata, on üsna tõenäoline, et see tulemus viib ta Londonisse, sest võistlema lubatakse 32 paremat ja kvalifitseerumise pingereas on Laanmäe 24.

Laanmäe seljataha jäid Šveitsis näiteks lätlane Rolands Strobinders (80.15) ja rootslane Kim Amb (79.46).