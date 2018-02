Milline tulemus rõõmustaks Eesti meistrivõistlustel Ksenija Baltat?

Kergejõustiku Eesti sisemeistrivõistluste naelaks on kaugushüppaja Ksenija Balta.

Birminghami sise-MM-iks valmistuv Balta teeb pühapäeval Lasnamäe spordihallis oma põhialal tänavuse hooaja avavõistluse. Treener Andrei Nazarovi sõnul on ettevalmistus tiitlivõistluseks sujunud plaanipäraselt.

Mis tulemus annaks kinnitust, et seis on hea? „Eks see sõltub sellest, kuidas tulemus tuleb. Kui Ksenija saab jala täpselt pakule ja hüppab 6.60, siis väga hea see poleks. Halb ka mitte, normaalne,” kostis Nazarov.

Väga pikki hüppeid tänavu tehtud polegi. Edetabelit juhib Ivana Španović 6.77-ga, järgnevad Saksamaa sportlased Malaika Mihambo (6.72) ja Sosthene Moguenara-Taroum (6.70). „Eks olümpiamängude vahelisel ajal ongi tase veidi nõrgem,” selgitas Nazarov. „2012 võideti MM 7.23-ga, 2014 6.85-ga. Aga nädalavahetusel on USA, Saksamaa ja Suurbritannia meistrivõistlused, edetabel muutub kindlasti.” Märt Roosna