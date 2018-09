Miks võistles president Kersti Kaljulaid Tallinnas Martini rinnanumbriga?

Ta läbis 21,1 kilomeetrit netoajaga 1 tund 50 minutit 44 sekundit. Kokkuvõttes sai ta 929. koha, naiste arvestuses oli 157. ja oma vanuseklassis (N45) koguni 17. Küll aga panid tähelepanelikud spordisõbrad tähele, et president Kaljulaid kandis rinnanumbrit 58 ja nimeks oli millegi pärast märgitud Martin.

Miks? Võistluse peakorraldaja Mati Lilliallik ütles, et ta ei saa seda teemat pikemalt ja täpsemalt kommenteerida, kuna tegu on julgeolekuküsimusega. „Nii palju võin avaldada, et julgeolekukaalutlustel otsustati, et ta stardib esimeses grupis ja ta sai endale selle sportlase numbri, kes ei olnud kohale tulnud,” rääkis Lilliallik, kes oli väga tänulik presidendile, et too suurürituse õnnestumisele kaasa aitas.

Presidendi kantselei avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ei osanud täpseid põhjuseid öelda. „Riigipea oli registreeritud enda nimega. Ma pole korraldajatega suhelda saanud rohkem. Ja kellegagi numbrit ta ei vahetanud. Särkide vahetus on vist rohkem jalka teema,” sõnas Linnamäe, kelle sõnul ei ole tema volitatud julgeolekuteemal kommenteerima.

