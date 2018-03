Miks ERR ei kasuta õigust näidata täismahus sisekergejõustiku MM-i?

Maicel Uibo on Birminghami kergejõustiku sise MM-il tegemas suurepärast seitsmevõistlust, kuid Eesti Rahvusringhääling, kes võistluste ülekandeõigusi Eestis omab, näitab täna hilisõhtul ilma kommentaarita vaid tema viimast ala, 1000 meetri jooksu.

ERR kasutab ostetud õigustest ära vaid väikse osa. Televaataja näeb otsepildis vaid homme õhtul toimuvat naiste kaugushüppe finaali, Uibo heitlust kõrgetele kohtadele näeb täna õhtul ERR-i spordiportaalist ilma kommentaarita.

Küsisime ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna käest, miks selline olukord on tekkinud.

"Tehnikat ja inimesi ei jätku. Käesoleval nädalavahetusel on ERR-i kanalites eelisõigus laskesuusatamise noorte- ja juunioride MM-i ülekannetel põhjusel, et ERR on Eestis toimuva suurvõistluse rahvusvahelise telepildi tootja. Mahuka teleproduktsiooniga on hõivatud märkimisväärne osa meie ressurssidest, tehnikast ja inimestest," põhjendas Saarna.

"Sisekergejõustiku MM-ilt näitame Ksenija Balta võistlust otsepildis pühapäeva õhtul ETV2-s. Kuna läbi kahe päeva vältav mitmevõistlus kattub laskesuusatamise MM-iga, tegime valiku kajastada Maicel Uibo võistluspäevi kokkuvõttena spordiuudistes. Tänaõhtust seitsmevõistluse viimast ala, 1000 meetri jooksu näeb ERR-i spordiportaalis. Ksenija Balta kaugushüppevõistlust kommenteerivad pühapäeval Helar Osila ja Juhan Kilumets. Tänaõhtust ülekannet sisekergejõustiku MM-ilt näitame spordiportaalis ilma kommentaarita."