Miks Balta, Erm, Jagor, Treiel ja mullu furoori tekitanud Luna Eesti meistrivõistlustel ei stardi?

Mitu Eesti esinumbrit ei saa eri põhjustel nädalavahetusel Kadrioru staadionil toimuvatel kergejõustiku meistrivõistlustel võistelda.

Nimekaim puuduja on kahtlemata kaugushüppaja Ksenija Balta, kelle puhul on ohus ka augustis toimuv EM. „Eesti meistrivõistlustel ei osale ma kindlasti. EM-i kohta teen otsuse selle nädala lõpus. Praegu on see veel täiesti lahtine,” ütles Balta, kelle hooaja avavõistlust on üha edasi lükanud väikese varba kõõluse vigastus. „Asi läheb paremaks. Küsimus on, kas piisavalt, et see koht kannataks koormust. Võib-olla pole selleks piisavalt aega.”

Balta ja ta treener Andrei Nazarov arvavad, et mõistlik oleks trauma enne täishooga hüppamist täiesti välja ravida. „See on prioriteet number üks. Ees seisavad kaks tähtsat ja tegusat hooaega,” lausus Balta.

Meeste kaugushüppe esinumber Johannes Erm on olude sunnil hooaja lõpetanud. Mäletatavasti hüppas ta juunis USA üliõpilasliiga finaalvõistlusel kümnevõistluses kaugust koguni 7.98, kuid vigastas hiljem teivast hüpates reielihast. „Loobun kahjuks vigastuse tõttu EM-ist,” teatas Erm. „Kolmest kannatada saanud kohast kaks on ära paranenud, kuid kolmas on endiselt probleemne.”