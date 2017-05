Mikk Pahapill: karjääri ma ei lõpeta, sest see on juba lõppenud

Kümnevõistleja Mikk Pahapill teatas Delfi TV otseülekandes, et tema kui tippsportlasega enam arvestada ei tasu.

Küsimusele, kas tema karjäär on läbi, vastas 2009. aasta Euroopa sisemeister: "Naljakas on see, et karjäärist minu puhul otseselt rääkida ei saa. Karjäär on seotud finantsidega ja minul neid spordist pole. Minu karjäär on hoopis mu töö. Seega võib öelda, et karjääri ma otseselt ei lõpeta, sest see lõppes juba varem ära."

Pahapill alustas kevadel treeninguid eesmärgiga sel suvel mõni võistlus teha, kuid pidi tiheda ajagraafiku tõttu need mõtted maha matma. "Kevadel ma treenisin, aga aprillis ja mais läks väga kiireks. Palju trenne jäi ära. Mõnes mõttes aitas kaasa ka 40 aasta kõige kehvem evad - palju vajalikke hüppe- ja heitetrenne jäi tegemata. Mis teha, elu sunnib peale. Suvi tuleb veel kiirem," lisas Pahapill.

Kuula Pahapilli kommentaari karjääri jätkamise kohta videost!