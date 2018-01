Mees, kellest pole võimalik üle ega mööda vaadata

Pukast pärit noorukist ei saa üle vaadata juba tema kahemeetrise kasvu tõttu. Ja mööda ei luba vaadata jõudsalt edenenud tulemused. Tõepoolest – kus on, sinna tuleb juurde. Arvestatavaid kümnevõistlejaid on Eestis praegugi palju, aga tuleb juurde. Karel Tilga on tänavusel sisehooajal võistelnud nii, et rekordipuru taga. Nädalavahetusel loodab ta Tallinnas peetaval seitsmevõistlusel koguda täiskasvanute vahenditega 5700–5800 punkti, aga suvel võib küündida meeste kümnevõistluses 8000-ni. Kõik eeldused on olemas.