Meeletu koormuse kõrvalt sportinud Udras: tahan jõuda Tokyo olümpiale ja seal ka hästi esineda

„Olen väga rahul ja väga õnnelik, sest ma pole ju ammu nii kõrgele hüpanud. Aga eks ikka see EM-i norm kripeldab ka,” rääkis Euroopa edetabelis 30.-33. kohale tõusnud Udras, kes ületas täna 1.88, kuid Glasgow EM-i normist 1.90-st enam jagu ei saanud. Tema isiklik rekordi 1.92 pärineb aastast 2011.

Kergejõustikuliit võib teha taotluse talle vabapääsme eraldamiseks, aga sel juhul tuleb kulud katta sportlasel või tema klubil. „Kui klubi ka toetab, siis arvan, et isegi lähen selle peale, sest vorm on hea ja kaks nädalat on aega, olen päris kindel, et suudan seal 1.90 ära hüpata. Kui mitte rohkem isegi. Täna oli mul suhteliselt raske päev, pidin punnitama, eelmine laupäev, kui 1.87 hüppasin, olid hüpped kergemad ja lennukamad,” rääkis Audentese spordiklubi esindav Udras.

Mitme aasta järel taas oma parimate päevade lennukuse leidnud 30-aastane naine vaatab lootusrikkalt tulevikku: „Julgen täna selle välja käia, et soovin Tokyo olümpiale minna. Ja mitte ainult minna, vaid ka seal hästi võistelda. Ma pole mitte kunagi alla andnud, olen alati tahtnud teha sporti, isegi kui eelmisel aastal selleks üldse aega polnud – mul oli siis poolteist töökohta, õpingud ülikoolis ja autokool. Käisin ikka trennis ja ikka uskusid sellesse. Kui on nii palju asju, siis tundub mõnes mõttes lootusetu ka, aga see hooaeg on näidanud, et olen võimeline minema Tokyosse. Nüüd usun sellesse 110 protsenti.”

Tänaseks on Karksi-Nuias elav Udras loobunud õpetajaametist ja saab sel hooajal selle võrra rohkem spordile keskenduda. Kui kõik hästi läheb, peaks ta kevadel saama Tartu ülikoolis magistrikraadi.