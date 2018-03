Medalimees Maicel Uibo: elu kõige õnnelikum päev oli ikka see, kui ma abiellusin

Birminghami kergejõustiku sise-MM-il seitsmevõistluses pronksmedali võitnud 25-aastane Maicel Uibo tunneb rõõmu, et saab taas tervena sportida.

Kerge pole tal olnud. Rio de Janeiro olümpial sai kuulitõukes nulli, Belgradi sise-EMi ja Londoni MMi katkestas vigastuste tõttu. Paljud kippusid juba maha kandma. Uibo enda eneseusk kõikuma ei löönud. Ta teadis: kuid suudan vigastusi vältida, siis võimed pole kuskile kadunud. „Mul on hea meel, et õnnestus üle pika aja normaalne seeria kokku panna. Päris mõnus on üle pika aja ühes tükis olla. See on põhiteema,” jõudis ta Eesti ajakirjanikele rääkida, siis katkestas üks võistluse korraldajatest intervjuu – aeg minna medalitseremooniale!

Viimati oli Eesti saanud sise-MMilt medali 1999. aastal, kui Erki Nool tuli seitsmevõistluses seni kehtiva Eesti rekordi 6374 punktiga teiseks. Birminghamis oleks sellest piisanud esikohaks, võitja Kevin Mayer kogus 6348, teiseks tulnud Damian Warner 6343 ja visa 1000 meetri jooksuga Kai Kazmirekit edestanud Maicel Uibo 6265 punkti. Isiklik rekord paranes koguni 221 punkti võrra.

Kui Uibo autasustamiselt naasis, tulistasid ajakirjanikud edasi: kas see oli su kõige õnnelikum päev? Uibo võttis lühikese hetke mõtlemiseks ja vastas: „Õnnelikuim päev oli see, kui ma abiellusin, aga sportlikus mõttes küll.”

Terve teise päeva kemples ta vihaselt kolmanda koha eest Kazmirekiga. Enne viimast ala oli sakslase edu 1,2 sekundit. Kohe stardipaugu kõlades läks Uibo isukalt jooksma, Kazmirek jäi aga rivi lõppu, kuigi oleks pidanud eestlasest küünte ja hammastega kinni hoidma. „Kolmandal ringil mõtlesin, et mu selja taga on Kazmirek, aga siis nägin, et oli hoopis Mayer,” meenutas Uibo, kes finišis keeras kohe ümber, nägi, et Kazmirek on piisavalt kaugel ja viibutas rusikat: tehtud! Edasi võis ta Eesti lipuga juubeldada ja auringi nautida.

Mis sulle kõige rohkem rõõmu valmistas – medal, rekord või see, et suutsid paljudele tõestada oma sisu? „See, et terve olen!” kõlas vastus. „See on kõige suurem rõõm. Muidugi ka medal, aga kõige tähtsam on püsida terve.”

Norida jäi Uibo sõnul veidi igalt poolt: 60 meetris oli reageerimisaeg väga halb, kuulitõukes lendas raudmuna soojendusel üle 15 meetri, kuid võistlusel 14.30. Ka tõkkesprindis oli tehnika kehv ja 1000 meetris ootas ta isegi paremat aega. Aga mis kõige enam rõõmu valmistas? „Seitsmevõistlus,” kostis Uibo. Oma eelmist, 2014. aastal püstitatud rekordit parandas Uibo 221 punkti võrra. Uibo seeria Birminghamis: 60 m 7,20 - kaugus 7.41 - kuul 14.30 - kõrgus 2.17 - 60 m tj 8,19 - teivas 5.30 - 1000 m 2.38,51. Siserekordid paranesid kõigil aladel peale 60 meetri sprindi ja kuulitõuke.