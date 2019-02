Mati Alaver: kui mu hea sõber Erich Teigamägi ei ärka, siis Team Haanja võtab Grete Udrase EM-ile saatmise kulud enda kanda

Taavi Libe juhitud saates ka Kasahstani murdmaasuusatajast Aleksei Poltoraninist ja Eesti paremaid suusatajaid koondava Team Haanja tegemistest rääkinud Alaverilt küsiti, kas Eesti murdmasuusatamise tervis on 2019. aastal parem kui oli 1992. aastal.

"Kuna kogu elu Eestis aastal 2019 on võrratult parem kui aastal 1992, siis kindlasti on ka Eesti murdmaasuusataja elu 2019. aastal parem, aga see kõik on suhteline. Hiljuti tuli välja uudis, et kõrgushüppeneiu Grete Udras on teinud väga eduka comebacki tippsporti ja Eesti kergejõustikuliit taotleb talle EM-iks wild cardi," rääkis homme 65. sünnipäeva tähistav Alaver.

"Edasi läheb olukord täiesti käest ära! Selle põhjal võib öelda, et olukord on hullem kui 1992. aastal. Siis me kuuleme, et see tippsportlane sõidab Eestit esindama, tule taevas appi, oma rahakoti peal. See on täiesti karjuv ülekohus! Ta on iseennast ette valmistanud oma rahakoti peal, viinud oma taseme tippsportlase arvestatavale rahvusvahelisele tasemele, läheb esindama Eesti riiki."

"Kui mu hea sõber Erich Teigamägi (EKJL-i president - toim) praegu ei ärka selle peale, siis Team Haanja võtab ise kõik Grete Udrase EM-ile saatmise kulud enda kanda," käis Alaver veksli välja.