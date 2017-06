Martin Kupper: selline kummaline olukord paneb ennastki mõtlema

Kettaheitja Martin Kupperi seis pole kaks kuud enne Londoni maailmameistrivõistlusi kiita: ta maadleb jätkuvalt tervise, mitte maailma tippude ega isegi MM-normatiivi ehk 65 meetriga.

"Eks need tulemused peegeldavadki mu hetkeseisu," tunnistab Kupper, kellel on juunis kolmel järjestikusel võistlusel jäänud 60 meetri piir alistamata.

Rio olümpiamängude neljanda mehe mured said alguse maikuu esimestel päevadel, kui ta treeninglaagri viimasel nädalal ületreeningu tõttu haigestus.

"Angiin, põskkoopapõletik ja mingi probleem kopsuga - need kõik tulid järjest. Mul pole kunagi sellist haigust olnud, millest taastumine nii kaua aega võtaks. Selline olukord paneb ennastki mõtlema."

Võistluskarussellilt pole Kupper siiski maha astunud, viimase kuu aja jooksul on ta osalenud viiel mõõduvõtul.

"Olen hoidnud võistlemisega rauad tules. Haigevoodis ma polegi olnud. Ka füüsilised näitajad on korras. Lihtsalt selline vaim või värskus pole endiselt tagasi tulnud. Ühel päeval on enesetunne enam-vähem, aga teisel kehva. See on väga kummaline. Olen püüdnud ka puhata, aga seegi ei toonud tulemust," ütleb Kupper mõtlikult.

Aleksander Tammerti hoolealune on valmis kõiksugu nippe katsetama, et kehvast olukorrast kiiresti välja tulla.

"Arstide juures olen käinud palju. Vereproovid on nüüd iseenesest korras, aga kui olukord ei parane, tuleb pöörduda alternatiivmeditsiini poole."

Maikuu lõpus 28. sünnipäeva tähistanud Kupper on üritanud kõigest hoolimata rõõmsa meele säilitada.

"Kui ma ka ise laseksin tujul langeda, siis poleks midagi loota. Iseenesest on kõik veel võimalik. Kui värskus kehasse tagasi tuleb, ei tohiks 65 meetri ületamine probleem olla," avaldab Kupper lootust.

Järgmise stardi teeb Kupper laupäeval Pärnus toimuvatel Eesti karikavõistlustel. Nädal aega hiljem Vaasas aset leidval Euroopa võistkondlike meistrivõistluste esiliigal ei pruugi hetkeseisu tõttu osaleda aga Kupper ega Gerd Kanter, mistõttu üha reaalsem paistab oma lõbuks treeniva Märt Israeli võistlemine.