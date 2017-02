Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht pani ameti maha ja läks tööle SA-sse Õpilasmalev.

„Igal ametil on oma aeg. Olin sellel kohal peaaegu viis aastat – olümpiatsükkel ja natuke peale. Arvan, et see ongi normaalne pikkus. Tundsin juba pikemat aega, et siin võiks olla mõni erksam tüüp,” rääkis endine kõrgushüppaja Marko Aleksejev.