Mari Klaup-McColl püsib avapäeva järel EM-normi graafikus ja edestab ka isiklikku rekordit

Pärnus toimuval mitmevõistluse Eesti-Soome-Rootsi maavõistlusel on naiste seitsmevõistluses väljaspool arvestust kaasa tegemas ka eestlanna Mari Klaup-McColl, kes püsib avapäeva järel EM-normi graafikus.

Berliinis peetavale EM-ile pääsemiseks on vaja koguda 5900 punkti. Klaup-McColl on avapäevaga kokku saanud 3497 silma. Sellega on ta ees ka enda isikliku rekordi graafikust.

Eestlanna läbis laupäeval 100 m tõkkejooksu 14,13-ga, hüppas kõrgust 1.83, tõukas kuuli 12.92 ning jooksis 200 m 25,98-ga.

Klaupi isiklikuks rekordiks on 2015. aastal Rakveres kogutud 6023 silma. Toona sai ta avapäevaga kokku 3486 punkti.

Avapäeva järel on Pärnus võistlust juhtimas soomlanna Maria Huntington 3565 punktiga.