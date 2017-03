24-aastane kaugushüppaja Henrik Kutberg sai tiitlivõistluste debüüdil Belgradis indu sporditegemise jätkamiseks juurde, olgugi, et tulemus ei vastanud ootustele.

Andrei Nazarovi hoolealune teenis sise-EM-i eelvõistlusel 7.49-ga 17. koha.

"Ma ei arva, et parem tulemus jäi vormi taha. Lootsin hooaja tippmargi hüpata, aga kahjuks kulusid kaks esimest võistluskatset sammu paika saamiseks. Viimane hüpe oli veidi rohkem hüppe moodi. Ma tean, et tiitlivõistlustel asjad nii ei käi, aga kui saanuks mõne katse veel, õnnestunuks ka kaugemale hüpata," sõnas Kutberg, kes saabus ajakirjanike ette rõõmsameelsena.

"Pigem lisas debüüt minusse ikkagi motivatsiooni juurde. Olen Andrei käe all teinud trenni veel nii lühikest aega. Näen, et isegi täiskohaga töö kõrvalt sporti tehes on mul arenguruumi küllaga. Tean, et olen võimeline ka õhtuti pärast tööd trennis käies stabiilselt 7.70-7.80 hüppama."

"Lõpetasin eelmisel kevadel magistriõpingud TTÜ-s avaliku halduse erialal ning olen eelmisest aastast ka erialast tööd teinud. Vahetan just töökohta: siirdun Majandusministeeriumisse struktuurivahendite seire peaspetsialisti kohale. Loodan, et jõuan kunagi veel sellisele tasemele, et saaksin täielikult spordile keskendumist kaaluda. See pole siiski signaal mu uuele tööandjale, justkui oleks ma kohe sealt lahkumas," naeris Kutberg.