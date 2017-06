Maicel Uibo vigastuse tõsidus selgub uuel nädalal. "Ma loodan, et hooaeg rikutud veel pole."

Eesti viimaste aastate parim kümnevõistleja Maicel Uibo loodab, et möödunud nädalal Götzises välja löönud vigastus ei riku kogu tema hooaega.

24-aastane Uibo tegi teivast hüpates parema jala reielihasele liiga ning pidi võistluse katki jätma. Tegu on sama probleemiga, mis sundis eestlast katkestama ka märtsikuist Belgradi sise-EM-i.

"Uuel nädalal lähen uuringutele," sõnab Uibo, kes lendas pärast võistlust Floridasse. "Jalg läheb iga päevaga grammi võrra paremaks. Viimased paar päeva olen juba kõndida saanud ilma lonkamata."

Põlvamaalasel on eelmisest aastast küll Londoni MM-norm täidetud, ent Eesti kergejõustikuliit võttis teatavasti vastu otsuse, et tiitlivõistlustele sõidavad seekord vaid need sportlased, kes on normi alistanud tänavu. Seega, kui Uibo juuli esimestel päevadel Tallinnas toimuvaks võistkondlikuks EM-iks jalga korda ei saa, võib tema hooaeg rikutud olla.

"Ma loodan, et hooaeg päris rikutud veel ikkagi ei ole. Pean tegema kõik, mis on minu võimuses, et jalg terveks ravida," on ta optimistlik.

Uurisime Eesti kergejõustikuliidu presidendilt Erich Teigamäelt, kas Uibo MM-ile pääsemine on välistatud, kui ta juuli alguseks võistlusradadale ei naase.

"Esialgu on oluline, et ta jala terveks raviks. See on selge. Seejärel peame vaatama, mitu sportlast täidab MM-normi. Juhul, kui kolm meest 8100 punktist jagu ei saa, teeks kergejõustikuliit Uibo küsimuses otsuse pärast võistkondliku EM-i lõppu," selgitas Teigamägi.

Ühtpidi näib hetkel mõistlik, kui Uibo saaks jala täielikult terveks ravida ning teeks järgmise mitmevõistluse alles MM-il. Teisalt oleks Uibot väga vaja ka kodusel EM-il, vastasel juhul läheksime võistlusele vastu ainsagi maailmatasemel kümnevõistlejata.