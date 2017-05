Maicel Uibo valmistus elu esimeseks Götziseks Ühendriikides endise treeneri juures

Tunamulluse Pekingi MM-i kümnes mees Maicel Uibo alustab elu esimest Götzise kümnevõistlust lootusrikkalt - tervisemured pole põlvamaalast viimastel kuudel seganud.

"Tunne on hea ja ilm on ka hea. Mis siin muud ikka," ütleb Uibo, kes jõudis Austria väikelinna juba nädala esimeses pooles. "Eks see Götzise eriline atmosfäär avaldub ilmselt siis, kui rahvas staadionile jõuab. Aga ilus on siin mägede taustal küll."

Ilmateade lubab Götzisesse nädalavahetuseks kuiva ja ilusat ilma.

"Päris nii palju soojakraade ilmselt pole, et kohe hommikul soojendust lühikese särgiga tegema hakata. Olen viimasel ajal harjunud sooja kliimaga, seega poleks mul iseenesest ka kuumuse vastu midagi."

Kolm viimast nädalat harjutas Uibo oma vana ülikoolitreeneri Petros Kyprianou juures Ameerika Ühendriikides Athensis.

"Kuna tegin (Karl Robert) Saluri ja teiste kümnevõistlejatega koos trenni, jälgisin ka suures osas nende treeningplaane. Otseselt millelegi konkreetsele rõhku ei pannud, arendasime kõiki alasid," sõnab 24-aastane Uibo.

Nii eeloleva võistluse kui kogu hooaja hakul on Uibo nõus välja ütlema vaid ühe eesmärgi. "Tahaksin tervena püsida. Küll siis tulevad ka tulemused."

Isiklikku treenerit Uibol Götzises kaasas pole, kuid probleemi ta selles ei näe.

"Kogu töö on ju enne võistlust ära tehtud. Küll keegi hüpetes mu sammu ka vaatab - mullu Talence'is abistas näiteks Tšehhi kümnevõistleja Adam Helceleti treener."

Eile võistluspaika jõudnud Janek Õiglase ja Kristjan Rosenbergiga pole Uibo sisuliselt kokku puutunud. "Mu toakaaslane on USA üliõpilasaegadest hästi tuttav hispaanlane Pau Tonnesen," selgitab ta.

Hetkeseisuga tahaks Uibo teha ülejäänud kaks mitmevõistlust tänavu juulis Kadriorus Euroopa karikal ja augustis Londoni MM-il (norm 8100 p). Pärast Götzist naaseb Uibo USA-sse. Võistlushooajal ei plaani ta oma uues elukohas Bahamal palju aega veeta, kuigi koostöö kohalike treeneritega iseenesest jätkub.

Ka Rosenberg ja Õiglane kinnitasid täna Delfile, et on võistluseks kenasti valmis.

Delfi TV teeb mõlemast võistluspäevast täispikkuses otseülekande. Võistlust kommenteerivad Karl Rinaldo ja 2009. aasta Euroopa sisemeister Mikk Pahapill. Ülekanne avapäevast algab kell 11.55.