Maicel Uibo saab sõltumata EOK otsusest kindlasti korraliku rahalise toetuse peale

Kolmapäeval kogunenud Eesti Kergejõustikuliidu juhatus otsustas, et mitmevõistleja Maicel Uibo peab Birminghami sise-MM-il võidetud seitsmevõistluse pronksmedali eest saama edaspidi kindlasti korralikku toetust.

EKJL saatis esmalt Eesti Olümpiakomiteele EOK-le palve, et viimased teeksid Uibo suhtes erandi ja maksaksid talle järneval kahel aastal A-taseme toetust, mis on 2500 eurot kuus palka (miinus maksud) ja 2200 eurot ettevalmistustoetust.

Vastavalt EOK süsteemile ei tohiks Uibo A-taseme toetust saada, kuna seitsmevõistluse ei ole olümpiaala. Suvine kümnevõistlus aga on ja toetuseid määratakse EOK silmis kümnevõistluse tulemuste järgi. Praegu saab Uibo EOK-lt toetust 400 eurot kuus.

EOK võtab kergejõustikuliidu palve arutluse alla 27. märtsil. Antud kuupäeval koguneb EOK tippspordikomisjon. Kui EOK otsustab, et Uibole erandit ei tehta, siis hakkab Uibole samaväärset palka maksma kergejõustikuliit. Vastav otsus võeti vastu kolmapäevasel juhatuse koosolekul.

“Meie jaoks on sise- ja välistiitlivõistlused sama kaaluga. Mõlemad medalid on samaväärsed,“ põhjendas Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi Delfile. “Ka Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF kohtleb neid võrdsetena.“

“Meie langetasime otsuse, et alates järgmisest kuust hakkab Uibo saama A-taseme toestust. Kui raha tuleb EOK-lt, siis on väga hästi. Kui ei tule, siis maksame oma vahenditest. Eelarves on alati mingi reserviga arvestatud. Vajadusel leiame ka mujalt vahendeid juurde. Uibo on oma töö ära teinud,“ sõnas Teigamägi.

Kümnevõistluses on Uibol võimalik end tiitlivõistlustel tõestada juba suvel, kui Berliinis on kavas Euroopa meistrivõistlused.