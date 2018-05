Maicel Uibo püstitas tõkkesprindis rekordi ja trotsis lendavat tõket

8407 punktiga kümnevõistluse maailma edetabelit juhtiv Maicel Uibo on minemas üha paremasse vormi. Ta viis 110 meetri tõkkesprindis isikliku rekordi 14,49 sekundini.

Möödunud nädalal testis Götzise kümnevõistluseks valmistuv 25aastane eestlane vormi. Tõkkesprindis parandas ta senist isiklikku rekordit 12 sajandiku võrra. Kusjuures kui ta 8407 punkti kogus, sai ta ajaks 14,97. Rekordjooksu ajal puhul minimaalne taganttuul, 0,2 m/s. Paarkümmend minutit pärast tõkkesprinti startis ta treeningu mõttes ka 400 meetri jooksus, saades ajaks 50,68.

„Ideaalne see jooks kindlasti ei olnud. Arvan, et nädal varem Georgias tegin tehniliselt parema jooksu, kuni kümnendal tõkkel kõrvalraja mehe tõke ülesse põrkas ja mulle nagu spordikott risti üle selja kaelas oli,” kommenteeris Uibo.

Ja ehkki see intsident lõi ta rütmist välja ja Uibo pani käe maha, sai ta Georgias ajaks 14,88! Seal lõi ta kaasa ka kuulitõukes, tehes väga korraliku seeria: 14.55, 14.84, 0, 14.95. Sel alal jäi rekordist lahutama vaid kolm sentimeetrit. Ketast heitis ta 47.12.

Tundub, et vorm on enne järgmise nädala lõpus toimuvat Götzise võistlust hea? „Arvan, et vorm on hetkel päris okei. EMini on veel tsipake aega. Loodan, et Götziseks on mõnus minek,” sõnas Uibo.