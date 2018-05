Maicel Uibo: olen Götzises värskem kui aprillis rekordit püstitades

Kümnevõistleja Maicel Uibo tunneb homme ja ülehomme toimuva Götzise võistluse eel ennast värskena ja loodab panna kokku korraliku kümnevõistluse.

„Aprillis võistlesin rohkem jõutreeningu pealt. Nüüd on koormused olnud väiksemad ja tänu sellele peaksin olema värskem ja teravam," arvas Uibo, ning lisas, et pole endale tulemuse mõttes Götzises eesmärki seadnud. Aprillis kogus ta USAs Athensis 8407 punkti.

USA üliõpilaste võistlustel on ajagraafik võistlejate jaoks mugav ning päev lühike. Götzises on kohal suur hulk tasemel atleete ning võistlus sarnaneb rohkem tiitlivõistluste rütmile. „Igal võistlusel on omad plussid ja miinused. Tingimused on aga kõigi jaoks võrdsed," nentis Uibo ja lisas, et võistlustingimuste erinevusele pole mõtet tähelepanu pöörata.

Mitmevõistlejate tippseltskond valmistub tegelikult augusti keskel Berliinis toimuvaks EMiks. Just siis peab olema hooaja parimas vormis. Götzise jõuproov on küll kõrges hinnas, kuid näiteks Uibo pole selleks ülemäära spetsiaalset ettevalmistust teinud. Treeningutel on ta timminu kõiki kümmet ala ning tagasilööke pole kogenud.

Treener jäi koju