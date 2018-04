Maicel Uibo ema teab, mis on poja hea vormi põhjuseks

Maicel Uibo ema Raina andis ERR Spordile intervjuu, kus tõdes, et tema arvates on poja heade tulemuste taga elumuutus.

"Kooli tagasiminek ja ootav lõpetamine annavad samuti emotsiooni jätkata spordiga väga-väga hästi. Ta teab, et ma toetan teda südames kogu aeg, vahet pole, mis tulemused tal on. Heas ja halvas saab ta kanda endas seda usku, et hinges elan ma talle kogu aeg kaasa," rääkis Raina Uibo ERR-ile.

"Emal on alati hea meel kõikide võitude üle, mis ühel või teisel pojal tulevad. Emal on alati süda tõõmust hüppamas."

Uibo tuli märtsis Birminghamis sise-MMil pronksile ning püstitas hiljuti USAs Athensis uueks kümnevõistluse isiklikuks rekordiks 8407 punkti.