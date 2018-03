Mahakriipsutatud Uibo tegi skeptikutele elegantse ninanipsu

„Sellest Uibost ei tule ju enam midagi.”

See lause hakkas levima pärast 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiat, kus Põlvast pärit Maicel Uibo sai kuulitõukes nulli ja jäi võistluse lõpuni teinud meestest viimaseks. Aasta tagasi katkestas ta Belgradi sise-EM-il võistlemise reietrauma tõttu juba pärast avaala. Lõpuni ei jõudnud ta vigastuse tõttu ka suvel Götzises ega Londoni MM-il. Tema poole lendas tuld ja tõrva, paljud kergejõustikusõbrad kandsid ta täiesti maha. Mis sest, et Uibo on alles 25-aastane ja tema isiklikud rekordid paljulubavad.

Birminghami sise-MM-i pronksmedali tähistamise peol lõi üks tõsihingeline kergejõustikufänn Uiboga käsi kokku ja tunnistas ausalt, et temagi usk oli hakanud kaduma. Ei uskunud Uibo võimetesse ka ETV, kes jättis seitsmevõistlusest otseülekande tegemata, ega teisedki. Birminghami lähetasid ajakirjanikke ainult Eesti Päevaleht ja Õhtuleht, mõni muu väljaanne ei pidanud komandeeringut otstarbekaks, sest Londoni MM-il neljandaks tulnud Janek Õiglane seekord ei startinud. Uibo tegi kahtlejatele äärmiselt sümpaatse ninanipsu: mitte sõnade, vaid tegudega. Medal, 6265 punkti ja uhke auring Eesti lipuga peaksid sulgema suurimategi kriitikute suu.