Maha rahunenud Balta: tunnen, et olen lähedal, ja see teeb mind näljaseks!

Ksenija Balta on kahel aastal teinud väga stabiilse seeria tiitlivõistlustel.

Birminghami sise-MM-il kaheksanda koha saanud Ksenija Balta avaldas sotsiaalmeedias, mis teda motiveerib.

Vahetult võistluse järel oli 6.57 hüpanud Balta väga emotsionaalne ja materdas ise ennast täiega ning isegi üleliia. Nüüd, rahunenult, on ta teinud oma Facebooki lehel postituse, mis selgitab väga hästi ta käitumist ja nägemust.

„Keegi küsis minult ühel päeval, et mis mind motiveerib... Pärast viieaastast pausi olen võistelnud kahel aastal ja nende jooksul olen käinud kuuel tiitlivõistlusel ja neist viiel jõudnud finaali:

2018 Birminghamis 8.

2016 Portlandis 7.

2016 Rios 6.

2017 Belgradis 5.

2016 Amsterdamis 4.

Tunnen, et olen lähedal, ja see teeb mind näljaseks! Armastusega hüpates ja targalt treenides on kõik võimalik.”

Enne pikka vigastuspausi jõudis Balta ka täistabamuseni, kui 2009. aastal tuli Torino sise-EM-il 6.87ga võitjaks.