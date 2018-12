Magnus Kirti vaevas terve imelise hooaja jooksul jalavigastus

Pöia väsimusmurrust jagu saanud Kirt laob uueks hooajaks põhja Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus treenib kolm nädalat, kirjutab ERR Sport. "Eelmise nädala pühapäeval sõitis ära ja on jõuludeni Lõuna-Aafrikas. Eesmärk on teha must töö soojas kliimas ära. Kuna jalaga olid probleemid, siis leidsime, et mõttekam on olla soojas ja saada D-vitamiini otse päikese käes, kui siin tablette näost sisse ajada," ütles Kirdi treener Heiko Väät ERR-ile.

Mis mure selle jalaga oli? "Pöia all oli väsimusmurd. Terve see hooaeg kiusas teda, sügisel alles tuli röntgeniga välja," avaldas Väät. "Nüüd on juba kokku kasvanud ja sellepärast on vaja nüüd natukene rahulikumalt pehmemas ja soojemas kliimas treenida."