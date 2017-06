Magnus Kirt ületas Balti matšil 84 meetri piiri ning alistas lätlased-leedukad

Lätis Valmieras jätkuval kergejõustiku Balti matšil sai meeste odaviskes hea tulemuse kirja Magnus Kirt, kes nihutas oma selle hooaja margi 84.08-ni.

Alles kaks päeva tagasi Roomas Teemantliiga etapil 83.68-ga kuuenda koha saanud Kirt on üha paremasse hoogu tõusmas - Valmiera visatud tulemus tähendab seda, et mees on oma hooaja tippmarki parandanud kolmel järjestikusel võistlusel.

80 meetri piirist said jagu iga riigi esindajad - teise koha sai lätlane Rolands Štrobinders (82.63), kolmas oli leedulane Edis Matusevicius (81.53). Matuseviciusel on sealjuures käesolevast hooajast ette näidata nii heast klassist tulemus kui 84.78.

Avapäeva järel juhib Balti matši 136 punkti kogunud Läti, Eesti on 127 silmaga teisel ja Leedu 110 punktiga kolmandal kohal.