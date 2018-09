Magnus Kirt pani isa mälestusvõistlusel suurepärasele hooajale ilusa punkti

Kirt viskas teises voorus Tõrva staadioni ja ühtlasi ka võistluste rekordi 85.20, kirjutab ERR Sport. Teised visked kandusid 80.33, 82.80, 77.40, 84.26 ja 84.73 meetri kaugusele. Teise koha teenis Tanel Laanmäe tulemusega 77 meetrit.

"Ma läksin selle mõttega täna starti, et tahan staadioni rekordit uuendada ja statistika näitas, et on väga suur võimalus, et ma seda teen," ütles Kirt võistlusjärgses intervjuus ERR-ile. "85 meetriga tuleb hooaja lõpus täiesti rahul olla."

Meeste kettaheites võidutses Martin Kupper 59.23-ga, naiste seas sai esikoha 52.56 heitnud Kätlin Tõllasson.