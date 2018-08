Magnus Kirt ja Rasmus Mägi jahivad täna Zürichis 50 000 dollarit

Võõrasse rahakotti piilumine polevat just kõige viisakam tegu, aga kui numbrid on avalikud, siis pole asi vast nii hull. Ja rõõmustagem selle üle, et raske töö saab vääriliselt tasutud. Eks preemiasummasid ole jagatud läbi terve hooaja, aga nüüd tuleb veel oluliselt lisa.

Teemantliiga kaks viimast etappi peetakse täna ja homme Zürichis ning Brüsselis, meie atleedid saavad punkti panna Zürichis. Teadupärast on väga kõrges mängus sees odaviskaja Magnus Kirt, kes punktitabelis on kahe sakslase järel kolmas. Päris tippu on Kirdil kusjuures võimalik veel tõusta, sest finaaletapi võitja loetakse ka Teemantliiga parimaks. Päris omapärane süsteem. Aga meie mehe konkurentideks on lisaks Andreas Hofmannile ja Thomas Röhleriga näiteks ka tšehh Jakub Vadlejch ja äsja üle 88 meetri põrutanud indialane Neeraj Chopra.

Finaaletapil tasub eriti põrutada, sest auhinnasummad on vingemad, kui muidu. Võitja saab näiteks 50 000 dollarit (43 000 eurot), teine 20 000 ja kolmas 10 000 USA dollarit ning ka kaheksandale jagub 2000 dollarit. Meeste odavise algab kell 21.55.