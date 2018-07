Magnus Kirt: ettevalmistus oli nii hea, et ärakukkumist ma ei karda

Eile õhtul Rabati Teemantliiga etapil odaviskes uue Eesti rekordi 89.75 püstitanud Magnus Kirt usub, et suudab head hoogu säilitada vähemalt kuni augustikuise EMini.

"Tingimused olid päris normaalsed, kerge vastutuul, mis ei tähenda alati halba," sõnas Kirt võistlusolude kohta ja lisas: "Tundsin ennast hästi, aga esimesel viiel katsel ei tulnud vise päris nii välja nagu tahtnuks. Viimasel katsel suutsin jälle teha üsna korraliku hoojooksu pealt hea katse ja tasuks selline tulemus." Tema seeria oli eile 84.80 - 83.50 - 83.47 - 84.46 - X - 89.75.

Oma tänavuse aasta võimsa arenguhüppe kohta ütles Kirt: "Ma arvan, et selle on toonud järjepidev treening. Olin eelmisel aastal ka stabiilne, tegin 19 võistlust järjest üle 80 meetri, aga siis oli kevadel kuuajaline paus, mis jättis treeningettevalmistusele kindlasti oma jälje. See hooaeg on olnud ilma suuremate vigastusteta, ühtegi trenni pole vahele jäänud."

Kirt teeb enne 7. augustil algavaid Euroopa meistrivõistlusi veel ühe võistluse. "Täpset kohta ma veel ei teagi, kus ma viimase perioodi EMiks treenin, aga ühe võistlusstardi plaanin veel teha. See on Eesti meistrivõistlustel. Ülejäänud aja keskendun rahulikult treenimisele."