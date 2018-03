Maailmakuulsad kolmikõed Luiged võtavad sihikule uue olümpia: Trio to Tokyo

Rio olümpiamängudel ajalugu teinud Leila, Liina ja Lily Luik valmistuvad 2020. aasta Tokyo olümpiamängudeks tiiminime all Trio to Tokyo, soovides järgmistel suvemängudel teha taas ajalugu ja maratonidistantsil kolmekesi finišeerida.

Rio olümpial kaks aastat tagasi maailma tähelepanu pälvinud kolmikõed Luiged on viimastel hooaegadel keskendunud lühematele distantsidele ja üldisele füüsilisele ettevalmistusele, et olla parimas vormis siis, kui on aeg OM-normatiivide täitmiseks ehk järgmisel hooajal. Luikede tiheda treeningkava vahele on mahtunud osalemine Toyota suures rahvusvahelises mainekampaanias „Start Your Impossible“.

„Ettevalmistus Rioks andis palju hinnalisi õppetunde, mida uues olümpiatsüklis vältida, et hoida keha parimas konditsioonis just siis, kui selleks kõige suurem vajadus on,“ ütles Leila Luik.

„Soovin lähiaastail parandada isiklikku rekordit nii maratonis kui lühematel distantsidel ja teha hea soorituse järgmise aasta Doha maailmameistrivõistlustel. Suurim soov on teha teoks see, millest Rios napilt puudu jäi ning koos Leila ja Lilyga maraton finišeerida,“ lisas Liina Luik.

„Talvel kimbutanud vigastused on jooksuettevalmistust pisut seganud ja tähtsamad stardid teen sügisel. Kindlasti olen üldfüüsiliselt elu parimas vormis, nüüd tuleb ka jooksuvorm järele tuua,“ lausus Lily Luik. Trio to Tokyo tiimi asus toetama Toyota, kes andis kolmikõdedele kasutamiseks uue hübriidmudeli C-HR, mis võimaldab Luikedel senisest paindlikumalt kodulinnas Tartus ja mujal Eestis treeninguid läbi viia. „Aja võimalikult efektiivne kasutamine on sportlase jaoks äärmiselt oluline, sest targasti kulutatud aeg võimaldab võtta maksimaalse nii treeningust kui puhkusest. Sama oluline on teha teadlikke valikuid – seepärast valisime oma autopartneriks Toyota hübriidi. Nutikas kombinatsioon nii bensiini- kui elektrimootorist annab meile võimaluse liikuda alati keskkonnateadlikult ja ümbritsevast hoolides,“ märkis Leila Luik. Õed Luiged osalesid sel talvel ka Toyota rahvusvahelises projektis pealkirjaga „Start Your Impossible“, mis on suurima mõõtkavaga mainekampaania, kus Eesti sportlased kunagi osalenud. Kampaania esimeses filmis „Mobility for All“ aitavad õed tutvustada transpordilahendusi, järgmise põlvkonna liikumisvõimalusi ja täiustatud tehnoloogiaid.