Maailma neljas kümnevõistleja läheb ajateenistusse

Maailma neljas kümnevõistleja Janek Õiglane alustas koos koduse konkurendi Kristjan Rosenbergiga Tallinnas ajateenistust. Järgmise kolme kuu jooksul läbitakse spordirühmas sõduri baaskursus.

"Mulle isiklikult meeldib, missugune distsipliin siin on. Ma arvan, et see ongi üks väga tore asi, mille saan siit sõjaväest kaasa võtta," lausus Õiglane ETV-le, vahendab ERR Sport.

Kümnevõistlejad alustasid täna Tallinnas ajateenistust Staabi- ja sidepataljoni spordirühmas koos jalgpallurite, jalgratturite ja purjetajatega.

Tavapärasest õhemate juustega Õiglane astus ajateenistusse hea puhkuse järel ja kümnenädalast sõduri baasõpet problemaatiliseks ei pea, sest EM on alles augustis.

"Ma olin aktiivses puhkuses. Hoidsin ennast natuke vormis, aga samas midagi kuskilt ülemäära ei pingutanud," lausus Õiglane. "Veel ei tea, kuidas päevad kujunema hakkavad, aga ütlen ausalt, et juba ootan seda."

Sel aastal määrati ajateenistuse spordirühma veel Georg Haud, Joosep Juha, Robert Kirss, Kaspar Paur, Stefen Kalf, Silver Mäoma ja Juuso Kristjan Roihu.