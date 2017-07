Londoni rongist maha jäänud Kupper: loodetavasti tuleb tänavune mudas suplemine tulevikus kasuks

Rio olümpia neljandal mehel Martin Kupperil jäi tänavuse Londoni MM-i kettaheite kvalifikatsiooninorm alistamata. Kadrioru staadionil võitis ta täna Eesti meistrivõistluste kulla 61.70-ga, edestades Gerd Kanterit (61.14) ja oma 44-aastast treenerit Aleksander Tammertit (55.80).

"Eks see oli eelneva hooaja tavapärane jätk. Täna ei tulnud midagi positiivses suunas lisaks. See rong on kahjuks läinud," ütles Kupper, kellel tulnuks MM-ile pääsuks heita vähemalt 63.76 või täita kvalifikatsiooninorm 65.00.

"Ka treeningud pole õnnestumise protsenti väga palju kasvatanud. Tagasihoidlik vorm on püsinud."

Kupper, kelle isiklik rekord on 2015. aastast 66.67, on see suvi enamasti maadelnud 60 meetri joonega. Hooaja tippmargi püstitas ta juba märtsis Gran Canarial, kui heitis 62.86. Kasina vormi peamine põhjus jääb maikuusse, kui Kupper ületreeningu tulemusel haigestus.

"Kui sult napsatakse hooaja ühest olulisemast osast poolteist kuud ära, siis seda on väga raske tagasi teha. Olin sel perioodil kolm korda haige," jätkas Kupper.

"Väga lonkav ja raske minek on olnud sel aastal, mis tipnes sellega, et jään üle kolme aasta esimest korda tiitlivõistlustelt eemale. Loodan, et see mudas suplemine tuleb mulle tulevikuks kasuks."