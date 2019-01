Saluri oli harjumatus olukorras, päev enne Eesti klubide karikavõistlusi tuli tal korralik pidu maha pidada. Just nimelt tuli, sest ta õde abiellus ja milline normaalne vend ütleks, et ei saa erilisest üritusest osa võtta. Nii sõitis USA-s Georgia ülikoolis magistrantuuris õppiv sportlane Eestisse just õe pulmade tõttu, aga kuna järgmisel päeval olid Tallinnas karikavõistlused, otsustas ta ka vormi proovida. Nõnda saabus Saluri Lasnamäe spordihalli pooliku une pealt, sellest hoolimata püstitas ta kuulitõukes isikliku rekordi 14.60.