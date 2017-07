Liina Tšernovil jäi Eesti rekordist puudu üks sekund

Liina Tšernov võistles eile hilisõhtul Itaalias Lignano Sabbiadoros rahvusvahelisel kergejõustikuõhtul 1500 m jooksus, kus sai üheksanda koha Eesti tänavuse hooaja tippmargiga 4.12,46.

Eesti rekordist jäi tal puudu veidi üle ühe sekundi. Tšernovi nimel olev Eesti rekord on 4.11,44, mille ta jooksis mullu 19. juunil Brüsselis. "Ma ei mõelnud, et lähen jooksen Eesti rekordi, pigem mõtlesin, et olen hetkel parimas vormis ja olen valmis seda realiseerima," ütles Tšernov ajakirjale Jooksja.

Tšernovi sõnul võib ta eilse jooksuga rahul olla, sest see on alles tema kolmas start staadionil. "Tavaliselt olen selleks ajaks juba päris mitu starti teinud, aga tänavu segas mind kerge säärelihase vigastus pärast majooksu. Võistlus on parim treening, seda ei öelda asjata." lisas Tšernov.