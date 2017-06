Liina Tšernov avas hooaja Prantsusmaal kuuenda kohaga

Liina Tšernov avas oma selle aasta staadionihooaja täna õhtul Prantsusmaal Hérouville Saint Clair rahvusvahelisel kergejõustikuvõistlusel, kus sai 1500 meetri jooksus kuuenda koha ajaga 4.16,95.

Jooksu võitsis etioopialanna Abye Worknesh 4.09,57-ga, kirjutab ajakirja Jooksja Jooksuportaal. Tšernov ise oleks tahtnud veidi paremat tulemust, kuid arvestades, et tegemist on siiski avastardiga sel hooajal, võib ta tulemusega rahul olla.

“Esimene start on mul alati raske, sest ma ei saa 1500 m distantsil end kohe õigesse häälestusse. Pole hullu, sest tavaliselt olen alustanud palju halvemini. Mul on hea meel, et täna nii hästi läks,” ütles Tšernov Jooksuportaalile.

Tempomeister osutus oodatust aeglasemaks, kui algul arvati. “Natuke halb oli ka see, et tablood ei olnud 800 m ega 1000 m peal, mistõttu ma ei näinud oma vaheaegu. Valgevene naine, kes sai teise koha, arvas, et jooksis 800 m 2.16-ga,” pakkus Tšernov.