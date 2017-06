Liina Laasma tõi EM-il Eestile esimese alavõidu, aga kergejõustikukoondis jätkab väljalangemistsoonis

Soomes Vaasas jätkuvad sel nädalavahetusel kergejõustiku võistkondliku EM-i esiliiga võistlused, kus teisel päeval oli finaalvõistluste stardis 14 eestlast. Eesti koondis on laupäeva järel 10. kohal ehk väljalangemistsoonis.

Esimese alavõidu tõi Eestile naiste odaviskes Liina Laasma, kes viskas neljandal ehk viimasel katsel tulemuseks 57.93. Teiseks jäi türklanna Eda Tugsuz 57.48 ja kolmandaks rootslanna Sofi Flink 54.93-ga.

Rasmus Mägi sai 400 meetri tõkkejooksus ajaga 49,53 neljanda koha. Võitis norralane Karsten Warholm 48,46-ga. Eestlase ette mahtusid veel türklane Yasmani Copello (49,17) ja šveitslane Kariem Hussein (49,30).

Neljanda koha punktid tõi Eestile ka vasaraheitja Anna Maria Orel, kes püstitas enda hooaja tippmargiks 67.35. Liina Tšernov oli neljas 800 meetri jooksus ajaga 2.06,45.

Delfi hoiab lugejaid päeva jooksul tulemustega kursis ka tekstipõhise otseülekande vahendusel.

Kergejõustiku võistkondlik EM Tänase ülekande lõpetame kurva teatega, et Kaur Kivistik on konkurentide takistamise eest saanud 1500 meetris disklahvi. Neli punkti võeti Eesti kontolt maha. Homne võistluspäev algab kell 13.24 meeste kettaheite finaaliga. Eesti esiliigasse püsimajäämise eest asuvad võitlusse Märt Israel, Eleriin Haas (kõrgus), Johannes Treiel (110 m tj), Igor Sjunin (kolmik), Rasmus Kisel (800m), Robin Nool (teivas), Kätlin Tõllasson (ketas), Liina Tšernov (1500m), Kaur Kivistik (3000m takistus), Kätlin Piirimäe (kuul), Grit Šadeiko (100m tj), Lily Luik (5000m), Merilyn Uudmäe (kaugus), Magnus Kirt (oda), Olavi Allase (3000m) ning 4x400 meeste ja naiste teatenelikud. Paha on see, et Eestil pole kedagi naiste ja meeste 200 meetri finaalis. Meestelt võib meile sealt eeljooksude tulemuste põhjal kirja panna 1, naiste poolelt 2 punkti. 21 ala järel hoiab Eesti kümnendat kohta. Oleme endiselt kolme viimase seas ehk väljalangemistsoonis. Võlgu oleme veel ka naiste 3000 meetri takistusjooksu tulemused, kus Olga Andrejeva piirdus ajaga 12.03,96, tuues Eestile 12. koha eest ühe punkti. Naiste 4x100 meetris sai Eesti nelik Grit Šadeiko, Kreete Verlin, Maarja Kalev ja Õilme Võro ajaga 45,67 kuuenda koha. Meeste teatenelik Kaspar Mesila, Richard Pulst, Markus Ellisaar ja Timo Tiismaa võttis viienda koha punktid ajaga 40,01. Super! Liina Laasma toob Eestile esimese alavõidu! Liina Laasma viskas end neljanda katse 57.93-ga odaviske võistluse liidriks! Neid 12 punkti oleks Eestile hädasti vaja. Kui 16 ala punktid on kokku löödud, on Eesti 66,50 punktiga viimane. Eelviimast kohta hoidval Taanil on 73,50 punkti, järgmisel võistkonnal Bulgaarial 84,50, Rumeenial 89. Konkurendid kipuvad eest ära libisema. Hans Christian Hausenberg (PB 7.55) piirdus kaugushüppes 7.34-ga ning sai üheksanda koha. 5000 meetris jäi Allar Lamp ajaga 15.46,40 12. ehk viimaseks. 2.15 osutus Karl Lumile liiga kõvaks pähkliks. Üheksandast kohast paremat loota pole. 14 ala järel on Eesti 64,5 punktiga eelviimane ehk 11. Juhib 122 punktiga Türgi, teine on Šveits (116) ja kolmas Soome (110). Meeste kuulitõukest tuleb Eestile juurde neli punkti. 2.15 on Lumil kahel katsel maha tulnud. Karl Lumi sai 2.10-st teisel katsel jagu ja hoiab kõrgushüppes kuuendat kohta. 11 ala järel (40-st) on Eesti 49,50 punktiga kümnendal kohal, endiselt väljalangemistsoonis. Kuulitõukes on võistlustules 20-aastane Jander Heil. Avaktselt kirjas 16.90, teiselt X. Isiklik ja hooaja tippmark on tal 18.85. Hoiab hetkel kaheksandat kohta. Karl Lumi on üle saanud ka kõrgusest 2.05. 2.10 peal tuli latt esimesel katsel alla. Hetkel jagab kuuendat kohta. Liina Tšernov võitles kõvasti ja sai 800 meetris neljanda koha, ületades finišijoone kukkudes. Aeg 2.06,45. Isiklikule rekordile jääb 3,9 sekundiga alla. 38-aastane Genro Paas heitis kolmandal katsel oma võistluse parimaks tulemuseks 60.96 ning tundub sellega jäävat kaheksandaks. Isiklik rekord ja hooaja tippmark on mehel 67.85. Kaur Kivistik võttis 1500 meetris viimases kurvis uhkelt konkurente ette, kuid põrkas siis kahe mehega kokku ja kaotas hea rütmi. Lõpuks aeg 4.01,89 ja üheksas koht. Uudmäe sai kolmikhüppes viienda koha ja tõi Eestile 8 punkti lisaks. Karl Lumi ületas avakatsel kõrguse 2.00. Genro Paas sai teisel katsel vasaraheites kirja 57.87, kuid on sellega eelviimasel ehk 11. kohal. Kolmanda katsega parandab Uudmäe tulemust veelgi - 13.39, endiselt viiendal kohal. Kui kokku on löödud nelja ala punktid, on Eesti 23 punktiga 12 võistkonna seas üheksas. Esiliigast langeb välja kolm võistkonda, superliigasse tõuseb samuti kolm. Genro Paas alustas meeste vasaraheidet X-iga. Uudmäe püstitab teisel katsel hooaja tippmargi 13.37 (eelmine mark 13.28). See annab talle hetkel viienda koha. Kolmikhüppajal Merilyn Uudmäel on avakatselt kirjas 13.19, mis annab talle hetkel neljanda koha. Pakkudel kõige kiirema reaktsiooniajaga Mägi sai neljanda koha 49,53-ga. Võitis norralane Karsten Warholm võistluste rekordi 48,46-ga. Algamas on meeste 400 meetri tõkkejooksu finaal. Järgmisena ootame Merlyn Uudmäe etteastet, kes on naiste kolmikhüppes hüppejärjekorras üheksas. Võistlus algab kell 14.35. Vasaraheites jäi Orelile tubli neljas koht. Esimesed 9 punkti Eestil kirjas. 4.00 osutus Lembi Vaherile täna siiski liiga kõvaks pähkliks. Latt tuleb kolmandal katsel alla. Orel astub ka neljanda katse üle. Vasar lendab 60 meetri alla. Kõrgusel 4.00 on Vaher esimesel katsel ebaõnnestunud. Lembi Vaher ületas ka 3.80 ning püstitas sellega enda hooaja tippmargi. Orel sai kolmandal katsel X-i. Raudmuna maandus umbes 65 meetri peal. Lembi Vaher sai avakõrgusest 3.60 esimesel katsel üle. Rumeenlannale Ionela Denisa Lucale tähendas see kõrgus aga juba isikliku rekordi kordamist. Teisel katsel Orelilt hooaja tippmark 67.35, mis viib ta hetkel teisele kohale! Senine hooaja mark oli tal 31. maist 67.30. Türklanna Kivilcim Salman juhib võistlust 68.50-ga. Orel alustas 64.18-ga, mis annab talle hetkel esimese vooru heidetes kolmanda koha. Päeva esimesed alad, naiste vasaraheide ja teivashüpe on juba alanud.

Esiliigast superliigasse pääsevad kolm koondist. Esiliigast kukuvad välja samuti kolm koondist. Lisaks Eestile kuuluvad esiliigasse veel Belgia, Bulgaaria, Taani, Soome, Iirimaa, Norra, Portugal, Rumeenia, Šveits, Rootsi ja Türgi.

Ajakava:

13.25 Naiste vasaraheite finaal - Anna Maria Orel 67.35, 4. koht (9 punkti)

13.35 Naiste teivashüppe finaal - Lembi Vaher 3.80, 9. koht (4 punkti)

14.35 Naiste kolmikhüppe finaal - Merilyn Uudmäe

14.37 Naiste 400m tõkkejooksu finaal - Liis Roose finaali ei pääsenud

14.47 Meeste 400m tõkkejooksu finaal - Rasmus Mägi

14.57 Meeste vasaraheite finaal - Genro Paas

14.57 Naiste 100m finaal - Maarja Kalev finaali ei pääsenud

15.07 Meeste 100m finaal - Kaspar Mesila finaali ei pääsenud

15.15 Naiste 3000m finaal - Kelly Nevolihhin

15.21 Meeste kõrgushüppe finaal - Karl Lumi

15.31 Meeste 1500m finaal - Kaur Kivistik

15.32 Meeste kuulitõuke finaal - Jander Heil

15.42 Naiste 800m finaal - Liina Tšernov

15.55 Naiste 400m finaal - Piibe Kirke Aljas finaali ei pääsenud

16.05 Meeste 400m finaal - Jaak-Heinrich Jagor finaali ei pääsenud

16.15 Meeste 5000m finaal - Allar Lamp

16.20 Meeste kaugushüppe finaal - Hans-Christian Hausenberg

16.30 Naiste odaviske finaal - Liina Laasma

16.36 Naiste 3000m takistusjooks - Olga Andrejeva

16.53 Naiste 4x100m teatejooksu finaal

17.02 Meeste 4x100m teatejooksu finaal