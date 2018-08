Laupäeval peetakse Aleksander Kreegi V Mälestusvõistlused

Laupäeval Lihulas peetavate 1938 aasta Euroopa kuulitõukemeistri Aleksander Kreegi V Mälestusvõistlustel astuvad ülesse mitmed meie parimad kergejõustiklased.

Võistluste peaalal, kell 12.00 algaval meeste kuulitõukes on ringis aga parimatest-parimad. Võistlusel teeb stardi valitsev Eesti meister ja riigi parim kuulitõukaja Kristo Galeta. Lisaks on kuuliringi tulemas Eesti meistrivõistluste hõbe Jander Heil, neljas mees Fred Vali ja mitmed teised. Eelmisel aastal samal võistlusel võidutsenud Kristo Galeta tuleb võistlustele kindla sooviga teha väga hea tulemus. Ta on läbi hooaja olnud väga lähedal 20 meetri joone alistamisele ja just tema puhul on räägitud võimalikust Eesti kuulitõukerekordi parandajast. Lihulasse tuleb ta hooaja edetabelijuhina, tema parim hetkel 19.87.

Kas Euroopa Meister Kreegi sünnikoht Lihula võib olla see, kus sünnib ka uus Eesti rekord? Budapestis 1979 aastal tõukas Heino Sild 20.53 ja see rekord ootab ületamist juba 39 aastat.

Lisaks kuulitõukele on võistlusprogrammis veel kettaheide ja odavise. Võistlused toimuvad kuuele erinevale võistlusklassile. Korraldajad Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi ja Läänemaa Kergejõustikuklubi autasustavad kõiki osalejaid nimelise juubelikarikaga.