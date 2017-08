Laupäeval näeb Pärnus tipptasemel kergejõustikuvõistlust

Laupäeval toimub Pärnu rannastaadionil kõrgetasemeline rahvusvaheline kergejõustikuõhtu, kus näeb mitmeid tiitlivõistlustel osalenud atleete. Teiste seas on end üles andnud ka meie kettaheite tipud Gerd Kanter ja Martin Kupper ning ka odaviskajad Magnus Kirt ja Tanel Laanmäe.

Kanter on võtnud eesmärgiks ületada kodupubliku ees Eesti hooaja tippmark 65.87, purustada värske maailmameister Andrius Gudžiuse nimel olev Pärnu staadioni rekord 64.87, tõusta maailmas enim kordi üle 64 meetri heitnud sportlaseks (hetkel jagab rekordit Aleknaga - 259) ning võtta enda nimele Aleksander Tammertile kuuluv üle 35-aastaste Eesti rekord 66.58.

Kanteri konkurentideks Pärnus on Pekingi MM-i ja Amsterdami EM-i hõbemedalimees Philip Milanov Belgiast (isiklik rekord 67.26), Londoni olümpia kuues mees sakslane Martin Wierig (68.33), Rio olümpia neljas mees Martin Kupper (66.67) ning meie mehi äsja Londoni MM-l edestanud Simon Pettersson Rootsist (64.88).

Meeste odaviskes on Pärnus võistlustules Londonis lõppvõistlusele jõudnud Magnus Kirt (isiklik rekord 86.65) ning oma tegelikke võimeid soovib näidata Tanel Laanmäe (85.04). Meie meestega asuvad konkureerima käesoleva aasta Läti ja Valgevene meistrid Rolands Štrobinders (83.42) ja Pavel Mialeška (82.21). Pärnu staadioni rekord on 1990. aastal soomlase Tero Angerja poolt visatud 83 meetrit ja 34 sentimeetrit, mis ootab ületamist juba 27 aastat. Meeste kuultõukes on kohal Eesti parimad, eesotsas Kristo Galeta ja Jander Heiliga.

Kõrgetasemeline tõotab tulla meeste kaugushüpe, kus on peafavoriidiks talviste Euroopa meistrivõistluste pronks Sergei Nikiforov Ukrainast (isiklik rekord 8.18). Talle astuvad vastu Eesti parimad hüppajad Henrik Kutberg (isiklik rekord 7.80), Eesti kolmikhüppemeister Igor Sjunin (7.60), juunioride EM-i seitsmes Hans-Christian Hausenberg (7.57) ja Eesti meister kõrgushüppes Karl Lumi (7.36). Pärnu staadioni rekord (7.77) kuulub 1993. aastast olümpiavõitja Erki Noole nimele. Naiste kaugushüppes on kohal Londoni MM-l üheksas olnud lätlanna Lauma Griva (isiklik rekord 6.86). Teivashüppes näeb tänavustel juunioride EM-I kõrge neljanda koha saavutanud Robin Noole rünnakuid uute kõrguste poole.

Laupäevasel võistlusel on kavas mitu Eesti rekordiüritust. Harva peetavas 300 meetri jooksus on Eesti rekordi (32,24) sihikule võtnud juunioride EM-i neljas Tony Nõu. Rekord kuulub Marek Niidule, kes lubas starti tulla 100 meetri jooksus. Teine rekordirünnak leiab aset staadioni kõrval asuval heiteväljakul toimuvas naiste vasaraheites, kus on kohal Londoni maailmameistrivõistlustel hea soorituse teinud Anna Maria Orel, kes püüab talle endale kuuluva Eesti rekordi (68.71) uude meetrisse viia ja võimalusel püüda ka seitsmekümne meetri piiri. Kohal lubas olla ka Eesti eksrekordiomanik Kati Ojaloo (65.47). Võistlusõhtu lõpus on Eestis esmakordselt kavas järgmiste tiitlivõistluste programmi võetud 4x400 meetri segateatejooks, kus finišeeriv võistkond püstitab kohe ka uue rekordi.

Pärnu Rannastaadioni Kergejõustikuõhtu pileteid saab osta laupäeval, alates kella 16-st staadioni väravast. Pilet täiskasvanule maksab 8 eurot, pensionäridele, õpilastele ja tudengitele 5 eurot. "Allameetrimehed" pääsevad staadionile tasuta.