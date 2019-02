Kurvad uudised Belgiast ja Prantsusmaalt: Õiglane lükati kolmandaks, Saluri aga joone alla

Saluri alustas võistlust väga hästi ja vorpis uusi „isiklikke” – sprindis 6,77, kaugushüppes 7.61, kuulitõukes 14.82, tõkkesprindis 8,26. Paraku rikkusid viimased alad ilusa seeria. Teivashüppes piirdus ta 4.69-ga, trumpalal keskmaajooksus tuli alavõit enda kohta tagasihoidliku 2.43,85-ga.

Muide, 60 meetri jooksu EM-norm on 6,78, seega soovi korral võiks Saluri EM-il startida hoopis sprindis. Aga väheusutav, et mitmevõistleja vaid ühe ala pärast, kus ta kõrget kohta nagunii ei püüaks, sooviks taas USA-st Euroopasse lennata.

„Hüppasin teivast oma rekorditeibaga, aga ju on vorm nii palju parem, iga katsega muutus teivas pehmemaks, ehkki võtsin hoogu vähemaks. Lootsin 4.79 sellega üle saada ja siis minna jäigema teiba peale, aga jäin hiljaks. Eksisin,” raputas Saluri endale tuhka pähe. Jooksule jättis pitseri korraldajate otsus 14 meest korraga starti lubada. „Alguses läks nügimiseks, oleksin peaaegu kukkunud. Pidin hakkama uuesti kiirendama, palju energiat läks grupist välja saamiseks. Liiga palju mehi oli korraga stardis, see rada on nii kitsas. Aga mis seal ikka, ise oleks pidanud mees olema,” ei tahtnud Saluri selle taha pugeda.